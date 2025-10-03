Un român câștiga bani frumoși în Franța susținând examenul pentru permis în locul altor conaționali

Un cetățean român de 23 de ani a obținut o mică avere în Franța, unde a dat examenul auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată.

Românul a pus la cale o schemă prin care el și managera unei școli de șoferi au obținut zeci de mii de euro. El susținea proba practică a examenului în locul unor candidați români, cu acte false furnizate de directoarea instituției, potrivit actu.fr.

Susținea examenul auto în locul unor conaționali

Schema a fost descoperită abia în august, după o anchetă a brigăzii financiare a poliției judiciare din Grenoble, a anunțat Direcția Interdepartamentală a Poliției Naționale (DIPN) într-un comunicat.

În timpul unei percheziții la școala de șoferi, românul a dat o carte de identitate falsă. El avea în buzunar mai multe acte cu aceeași fotografie, dar cu nume diferite. După această descoperire, s-a aflat că 20 de persoane au fost înscrise la examen sub nume fictive.

Directoarea obținea sume importante de bani, iar românul le asigura succesul la proba practică. După ce a ajuns în custodia poliției, managera a recunoscut că a „înregistrat aproximativ douăzeci de cetățeni români sub un nume fals, pentru examenul practic de conducere, în schimbul unor sume de bani”. Ar fi vorba de câteva zeci de mii de euro.

Românul, acuzat de excrocherie și fraudă

Cei doi vor ajunge în fața instanței în luna ianuarie 2026. Ei sunt acuzați de escrocherie și fraudă la examenul pentru obținerea permisului auto.

În Franța, frauda la examenul auto, care include și copiatul folosind dispozitive electronice ori alte mijloace ilegale, constituie o infracțiune penală. Se pot aplica și sancțiuni administrative, precum anularea permisului de conducere obținut prin fraudă, dar și interdicții temporare sau chiar permanente de conducere.

De asemenea, legislația franceză prevede și pedepse pentru persoanele care facilitează sau organizează frauda (cum ar fi instructori auto sau complici).

