Pompierii doljeni intervin pentru evacuarea apei din imobile inundate sau pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil

Județul Dolj se confruntă, începând de joi dimineață, cu precipitații abundente, care au generat mai multe situații ce au necesitat intervenția pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj.

De joi, de la ora 15.00, și până azi, la ora 13.00, au fost înregistrate 12 solicitări de intervenție, majoritatea pentru evacuarea apei acumulate în gospodării, pe carosabil sau în subsoluri. În unele cazuri, intervenția nu a fost posibilă, din cauza nivelului scăzut al apei.

Situații în care s-a intervenit:

Municipiul Craiova, str. Știrbei Vodă – copac căzut pe carosabil. A fost degajat de echipajele de intervenție.

Comuna Bulzești – crengi de copac căzute pe carosabil – îndepărtate de pompieri din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.

Comuna Radovan, E79 – copac căzut parțial pe carosabil – a fost degajat copacul.

Municipiul Băilești, str. Bucegi nr. 55 – curte inundată – s-a intervenit pentru evacuarea apei.

Municipiul Craiova, str. Coacăzului nr. 9 – s-a acționat pentru evacuarea apei din curte.

Municipiul Craiova, str. Școlii nr. 23 – s-a acționat pentru evacuarea apei în canalul de colectare a apei pluviale. Echipajele s-au retras după ce pericolul a fost înlăturat.

Municipiul Craiova, str. Rovinari nr. 1A – subsolul unui liceu – a fost evacuată apa acumulată, provenită din refularea canalizării. La fața locului a intervenit și Compania de Apă pentru decolmatarea canalului.

Alte solicitări primite:

În alte locații, precum municipiul Craiova (str. Rândunelelor, Viilor, Râului), municipiul Băilești sau în incinta unui hipermarket din Craiova (str. Severinului), echipajele s-au deplasat la fața locului, însă nu s-a putut acționa, deoarece nivelul apei era prea scăzut pentru a permite intervenția cu motopompele.

Măsuri recomandate populației:

Având în vedere prognozele meteorologice și riscul de noi precipitații în perioada următoare, recomandăm cetățenilor următoarele măsuri de prevenție:

• Asigurați-vă că grătarele și rigolele de colectare a apei pluviale sunt curate, pentru a permite scurgerea apei;

• Evitați să blocați cu deșeuri sau alte materiale canalizările din apropierea locuințelor;

• În cazul în care observați acumulări de apă semnificative sau situații care pot pune în pericol siguranța, apelați imediat numărul unic de urgență 112;

• Nu încercați să traversați zone inundate cu autovehicule sau pe jos – acestea pot ascunde pericole invizibile.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj rămâne în continuare în alertă și gata să intervină pentru sprijinirea comunităților afectate.

ISU Dolj roagă cetățenii să rămână vigilenți, să urmeze recomandările autorităților și să manifeste prudență.

Citește și: Mașină de poliție, lovită de un șofer de 72 de ani care nu a acordat prioritate