Mașină de poliție, lovită de un șofer de 72 de ani care nu a acordat prioritate

O mașină de poliție din Suceava aflată în misiune a fost lovită de mașina unui șofer de 73 de ani care nu a acordat prioritate. Polițiștii se îndreptau spre locul unui accident provocat de un șofer de 93 de ani.

În Suceava s-au produs joi două accidente rutiere, în doar câteva minute. Primul a fost provocat de un șofer de 93 de ani, iar în al doilea a fost implicată chiar autospeciala de poliție care plecase spre locul accidentului.

Primul accident s-a petrecut în centrul orașului, lângă Casa de Cultură. Un șofer de 93 de ani a pierdut controlul autoturismului într-un sens giratoriu, a lovit o bordură, după care a fost proiectat în partea opusă și apoi într-un taxi. În urma impactului, două femei care se aflau pe trotuare opuse au fost rănite de mașina scăpată de sub control. Victimele au fost duse la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale.

După apelul la 112, un echipaj de poliție a pornit spre locul accidentului, dar după câteva sute de metri de sediul Poliției Municipiului, autospeciala a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat de 72 de ani, care ieșea de pe un drum lateral.

Lovitura a fost destul de puternică încât să distrugă roata autospecialei și să provoace avarii importante. Nu au fost înregistrate victime.

Citește și: ANAF preia jumătate din imobilul din Sibiu deținut anterior de Klaus Iohannis