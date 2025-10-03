ANAF preia jumătate din imobilul din Sibiu deținut anterior de Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a preluat, în condițiile legii, cota de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, deținut până în 2015 de fostul președinte Klaus Iohannis.

Potrivit ANAF, foștii proprietari și-au exprimat acordul privind accesul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu în spațiu, fără a participa efectiv la acest demers. Astfel, instituția a fost nevoită să preia bunul prin schimbarea yalei ușii de intrare.

„Procedura de preluare a fost gestionată de AJFP Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov. ANAF a acționat transparent și conform prevederilor legale, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Contextul preluării imobilului

Casa se află în patrimoniul statului ca urmare a unei moșteniri vacante, prin care statul român a dobândit dreptul de coproprietate. ANAF acționează pentru recuperarea prejudiciilor neplătite: fostul președinte trebuie să achite aproximativ un milion de euro, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință în perioada 1999 – 2015, plus dobânzi și penalități. În această perioadă, imobilul a fost închiriat unei bănci.

Istoricul proprietății

Imobilul, împreună cu un alt spațiu comercial de pe strada Gheorghe Magheru, a aparținut inițial soților Eliseu și Maria Ghenea (fostă Baştea) și a fost naționalizat în anii ’60 de regimul comunist.

După Revoluție, un strănepot, Ioan Baştea, a obținut în 1999 o hotărâre judecătorească prin care se revoca naționalizarea. În aceeași perioadă, Klaus și Carmen Iohannis au devenit proprietari ai jumătății din imobilul de pe Nicolae Bălcescu, în urma unei succesiuni notariale perfectate de Ioan Baştea.

Potrivit investigațiilor publicate anterior de riseproject.ro, imobilul a generat familiei Iohannis, în cei 17 ani, aproximativ 1,3 milioane de lei (echivalentul a circa 260.000 euro la cursul actual).

ANAF gestionează bunurile statului și va continua procedurile legale pentru administrarea și valorificarea imobilului, în conformitate cu prevederile legale, pentru a recupera sumele datorate.

