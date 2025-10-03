Biserica Anglicană are pentru prima dată un lider femeie. Cine este noul arhiepiscop de Canterbury

Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel prima femeie care conduce Biserica Anglicană în istoria de 491 de ani a acestei funcţii, informează News.ro.

Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, devine, de asemenea, şefa ceremonială a aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, care sunt împărţiţi între creştinii conservatori, în special în Africa, unde homosexualitatea este interzisă în unele ţări, şi omologii lor din Occident, care sunt în general mai liberali.

GAFCON, o grupare de biserici anglicane conservatoare din Africa şi Asia, a criticat imediat numirea lui Mullally, afirmând că aceasta demonstrează că ramura engleză a Bisericii „a renunţat la autoritatea sa de conducere”.

Noul arhiepiscop a sprijinit cauzele liberale

Mullally, care a ocupat funcţia de episcop de Londra din 2018, a susţinut anterior mai multe cauze liberale în cadrul Bisericii, inclusiv permiterea binecuvântării cuplurilor de acelaşi sex în parteneriate civile şi căsătorii.

Reformele introduse acum 11 ani au făcut posibilă ocuparea acestei funcţii de către o femeie, iar prin numirea sa ca al 106-lea arhiepiscop de Canterbury, Mullally devine liderul feminin al unuia dintre ultimele domenii ale vieţii publice britanice conduse exclusiv de bărbaţi.

Acceptând numirea sa vineri, Mullally a declarat că doreşte să unească oamenii pentru a găsi „speranţă şi vindecare”.

„Vreau, pur şi simplu, să încurajez Biserica să continue să crească în încredere”, a spus ea în prima sa declaraţie în calitate de arhiepiscop.

„Aştept cu nerăbdare să împărtăşesc această călătorie a credinţei cu milioane de oameni care slujesc lui Dumnezeu şi comunităţilor lor în parohiile din toată ţara şi din întreaga Comunitate Anglicană globală”, a spus ea.

Mullally este o fostă asistentă medicală specializată în cancer

Sarah Mullaly, în vârstă de 63 de ani, a fost hirotonisită preot în 2002 şi a devenit una dintre primele femei consacrate episcop în Biserica Anglicană în 2015. A fost asistentă medicală specializată în oncologie și s-a alăturat Bisericii Anglicane ca preot în 2001. În 2018, a devenit episcop de Londra, acesta fiind al treilea cel mai înalt rol din Biserica Anglicană, devenind prima femeie care deține o astfel de funcție de rang înalt.

Femeile au fost hirotonite pentru prima dată ca preoți anglicani în Anglia în 1994, iar primele numiri de femei episcop au urmat în 2014. Mullally a ocupat anterior funcția de șef al asistenței medicale al guvernului britanic, consiliind guvernul cu privire la probleme de asistență medicală. Ea a spus că a devenit creștină la vârsta de 16 ani. Este căsătorită și are doi copii.

Mullally a militat pentru crearea unei culturi deschise şi transparente în biserici, care să permită diferenţele şi dezacordurile.

„Există multe similitudini între meseria de asistent medical şi cea de preot. Ambele se referă la oameni şi la a sta alături de ei în cele mai dificile momente din viaţa lor”, a declarat ea într-un interviu acordat unei reviste.

Face parte din Camera Lorzilor, camera superioară a parlamentului britanic, care nu este aleasă, şi a vorbit despre probleme precum criza costului vieţii, asistenţa medicală şi justiţia socială.

Mullally va fi instalată printr-o slujbă la Catedrala din Canterbury în martie 2026, a anunţat guvernul.

Numirea, anunțată de biroul prim-ministru, cu acordul oficial al Regelui Charles

Reflectând statutul Bisericii Anglicane ca biserică oficială a Angliei, biroul prim-ministrului Keir Starmer a anunţat vineri numirea lui Mullally, cu acordul oficial al Regelui Charles.

„Arhiepiscopul de Canterbury va juca un rol-cheie în viaţa noastră naţională. Îi doresc mult succes şi aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună”, a declarat Starmer într-un comunicat.

În calitate de monarh, Charles este şeful suprem al Bisericii Anglicane, un rol stabilit în secolul al XVI-lea, când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Biserica Catolică.

Biserica Anglicană a rămas fără lider în noiembrie anul trecut, când Justin Welby a demisionat în urma unui scandal legat de muşamalizarea unui caz de abuz asupra copiilor.

Citește și: Șofer reținut de polițiști după ce a bătut și luat pe capota mașinii un pieton care l-a certat că parcase neregulamentar