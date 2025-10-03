Șofer reținut de polițiști după ce a bătut și luat pe capota mașinii un pieton care l-a certat că parcase neregulamentar

După un conflict în trafic, un șofer l-a luat pe capota mașinii pe un pieton, apoi l-a luat la bătaie, după o polemică într-o parcare.

Incidentul a avut loc în zona Spitalului Universitar din Capitală. Un șofer de 47 de ani parcase acolo pentru a-i permite soției sale, care mergea la unitatea medicală, să coboare din mașină.

Pietonul – un bărbat de 49 de ani – l-a atenționat că a parcat neregulamentar și s-a așezat în fața mașinii.

Potrivit imaginilor surprinse de camera de supraveghere, șoferul a pornit mașina și l-a acroșat, deplasându-se cu acesta pe capotă, pe o distanță scurtă. Apoi a coborât din vehicul și l-a lovit cu pumnii pe pieton, spun polițiștii.

Șoferul a fost testat pentru alcool, dar rezultatul a fost negativ. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat acum pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Polițiștii vor să ceară arestarea sa preventivă.

Citește și: Un român câștiga bani frumoși în Franța susținând examenul pentru permis în locul altor conaționali