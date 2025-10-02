Guvernul Bolojan adoptă serviciul militar voluntar. Alte măsuri importante în ședința de joi

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat ieri mai multe proiecte de lege și ordonanțe cu impact major. Printre acestea se numără:

introducerea serviciului militar voluntar,

modernizarea cadrului legislativ privind apărarea națională,

reglementarea strictă a produselor de protecție a plantelor,

acordarea cetățeniei române unui sportiv american de top.

Serviciul militar voluntar, disponibil pentru tinerii între 18 și 35 de ani

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază.

Programul va dura până la patru luni și se adresează persoanelor care nu au efectuat anterior serviciul militar activ sau în rezervă. Înscrierea se va face printr-un angajament semnat pe propria răspundere, în urma unui proces de selecție.

Pe perioada pregătirii, participanții – încadrați ca soldaţi/gradaţi voluntari în termen – vor beneficia de:

cazare gratuită,

hrană,

echipament,

asistenţă medicală,

o indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen.

La final, aceștia vor primi o indemnizaţie echivalentă cu trei salarii medii brute și vor fi încadrați în rezerva operaţională a Armatei Române.

Numărul locurilor disponibile va fi stabilit anual de către Ministerul Apărării, în funcție de fondurile alocate.

Noua lege a apărării naționale

Executivul a discutat și un proiect de lege privind apărarea națională a României, menit să armonizeze legislația cu standardele NATO și UE. Documentul definește în mod detaliat apărarea națională și introduce concepte noi privind contracararea amenințărilor hibride.

Conform proiectului, în situații de pericol pentru suveranitatea și integritatea statului, autoritățile vor putea aplica gradual măsuri speciale, chiar înainte de declararea stării de urgență sau a mobilizării generale. În plus, Parlamentul va avea atribuția de a aproba angajarea capabilităților militare și nonmilitare pentru apărarea României sau în misiuni externe, la propunerea președintelui și după consultarea CSAT.

Reglementări pentru produsele de protecție a plantelor

Guvernul a aprobat și o ordonanță de urgență care reglementează strict fabricarea, reambalarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor. Acestea vor putea fi utilizate numai de profesioniști instruiți și certificați, iar comercializarea se va face în condiții menite să reducă riscurile la minimum.

Noul cadru legislativ prevede sancțiuni ferme și descurajatoare pentru nerespectarea normelor, inclusiv în cazul importului sau exportului neconform de pesticide.

Cetățenie română pentru un sportiv american

Guvernul a aprobat acordarea cetățeniei române baschetbalistului american Russell Daron, originar din Pennsylvania. Sportivul este în atenția Federației Române de Baschet pentru a reprezenta România la competiții internaționale majore, inclusiv Campionate Europene, Mondiale și turnee internaționale.

Citește și: Se suspendă temporar trecerea cu bacul la PTF Bechet – Oryahovo