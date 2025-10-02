Conducerea DSP Neamț, demisă de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că va semna ordinul de demitere a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou al Spitalului Județean și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie.

Ministrul a spus că explicația oferită este „de noaptea minții” și a subliniat că „inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate”.

„Inconștiența administrativă, nepăsarea și lipsa de suport pentru dezvoltarea sistemului de sănătate nu vor fi tolerate în mandatul meu!”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a explicat că DSP Neamț a respins avizul pentru proiectul tehnic al unui nou corp de clădire al Spitalului Județean Neamț și a cerut eliminarea laboratorului de radioterapie din proiect.

„Astăzi am fost informat că Direcția de Sănătate Publică Neamț a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț și, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie”, a precizat el. Potrivit ministrului, explicația oferită de DSP Neamț este „de noaptea minții”. „Explicația? Una «de noaptea minții»: faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosință o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț. Nu există justificare! Nu există replică!”, a scris Rogobete.

Demiterea conducerii DSP Neamț, inevitabilă

Ministrul a transmis că demiterea conducerii DSP Neamț este inevitabilă.

„Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima oră voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!”.

El a subliniat că pacienții oncologici trebuie să aibă acces la tratament modern în spitalele publice.

„Pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice. Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creștem capacitatea de răspuns a sistemului medical și să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță”. „În mandatul meu, interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”, a conchis ministrul Sănătății.

