Șoferii români ar putea achiziționa la licitație numere de înmatriculare personalizate

Un proiect depus în Parlament va permite, în cazul aprobării, ca șoferii români să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, informează ȘtirileProTV.

Prețul de pornire la licitație ar începe de la 500 de euro pentru numerele cele cu cinci caractere și ar ajunge la 5.000 pentru cele cu o singură cifră sau literă.

În prezent, putem opta pentru numere preferențiale: după abrevierea județului, alegem două sau trei cifre preferate, apoi trei litere.

Proiectul de lege prevede ca, după județ, să avem o combinație de la 1 la 5 caractere, alcătuită din cifre și litere, cu majusculă, cu sau fără spațiu între ele.

Vor fi însă interzise variantele care pot fi asociate cu denumiri ale unor autorități sau cele obscene, ofensatoare, cu caracter politic, religios ori rasist.

Doritorii trebuie să participe la o licitație publică și să plătească o notă de plată mult mai consistentă decât pentru numerele preferențiale, pentru care se plătesc acum 45 de lei.

Procesul ar urma să aibă loc pe o platformă online: acolo șoferul va putea selecta combinația dorită, ce va fi publicată online și deschisă licitației timp de cinci zile. La încheierea acestei perioade, numărul va fi atribuit celui care a oferit cea mai mare sumă de bani.

Banii ar putea ajunge la bugetul de stat

Inițiatorul proiectului depus la Senat propune ca licitația să pornească de la 500 de euro pentru o plăcuță din 5 caractere și să crească până la 5.000 în cazul plăcuțelor cu un singur caracter, cum este (București – B1). Mai târziu, plăcuțele se vor putea transfera gratis sau prin vânzare.

În unele țări există deja tradiție în acest domeniu și s-a ajuns la sume exorbitante, mai ales în Orientul Mijlociu. Acum doi ani, în Dubai, numărul P7 a fost câștigat într-o licitație cu aproape 15 milioane de dolari.

În timp ce în Emirate banii din licitații merg de multe ori spre cauze umanitare, la noi ar putea susține bugetul, spune inițiatorul proiectului.

