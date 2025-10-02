Bărbat arestat preventiv după ce a jefuit înarmat cu un cuțit o sală de jocuri

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a intrat mascat într-o sală de jocuri din Constanța, a amenințat cu un cuțit o angajată și a furat 15.000 de lei. Atacul a avut loc în toiul nopții, iar suspectul a fost prins în urma unor percheziții.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, joi, după ce a intrat mascat în casieria unei săli de jocuri de noroc din municipiul Constanţa, a ameninţat cu cuţitul o salariată şi a furat 15.000 de lei, transmite Agerpres.

„La data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 00.45, bărbatul în cauză, având pe faţă o mască şi în mână un obiect tăietor-înţepător, ar fi pătruns în casieria unei săli de jocuri din municipiul Constanţa şi, prin exercitarea unor acte de violenţă, ar fi sustras, prin smulgere din mâna unei angajate, suma de 15.000 de lei, proveniţi din încasări”, a transmis IPJ Constanța.

Poliţiştii de investigaţii criminale, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare, joi, două mandate de percheziţie domiciliară, atacatorul fiind identificat şi dus la sediul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

Suspectul a fost reţinut şi, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile.

