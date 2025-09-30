Preşedintele Nicuşor Dan: Europa are nevoie de o voce mai puternică a oraşelor

13.4 C
De Mariana BUTNARIU
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru UE, dar aderarea ne-a schimbat definitiv
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a susţinut marţi un discurs la Timişoara Cities Summit, desfăşurat la Palatul Baroc. Președintele a vorbit despre progresele României după aderarea la Uniunea Europeană, dar şi despre experienţa pe care ţara noastră o poate împărtăşi statelor candidate.

„Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova. Ne dorim o Europă în care şi în nord-estul şi în sudul României să avem ţări membre UE. România are o experienţă în acest proces, uneori din greşeli am învăţat cel mai mult. Suntem pregătiţi să oferim sprijin şi expertiză prietenilor noştri care se pregătesc de aderare”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a recunoscut că, în urmă cu două decenii, România şi Bulgaria nu erau pregătite pentru intrarea în UE, însă a subliniat că „decizia Uniunii a fost una corectă, iar astăzi, la 18 ani de la aderare, vedem progresele făcute”.

Preşedintele a mai punctat:

  • competiţia geopolitică actuală impune criterii de aderare flexibile, dar şi reforme interne mai rapide;
  • există „o relaţie dezechilibrată” între marile oraşe europene – motoare de dezvoltare – şi guvernele naţionale, care nu alocă resurse suficiente pentru investiţii urbane;
  • reţelele de oraşe europene ar trebui să aibă o voce mai puternică în decizia politică europeană.

Totodată, şeful statului a evocat solidaritatea dintre primari, apreciind schimbul de bune practici: „E important să învăţăm unii de la alţii cum să rezolvăm problemele cetăţenilor, de la transport public la facilităţi urbane”.

