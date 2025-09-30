Ministerul Mediului: Bonusurile de pensionare la Romsilva sunt limitate la un singur salariu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”.

”Documentul intră în vigoare la 1 octombrie 2025 şi aduce modificări importante în ceea ce priveşte beneficiile acordate angajaţilor”, precizează ministerul, potrivit news.ro.

Contextul acestor schimbări ţine de necesitatea de a reechilibra resursele financiare şi de a orienta beneficiile către cei care desfăşoară activitate în teren, adesea în condiţii dificile, menţionează ministerul.

Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obţinuţi din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcţionate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcţii de birou sau către cei cu venituri mari.

Au fost reduse bonusurile excesive şi am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajaţii cu venituri mici şi la familiile lor”, a declarat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare

Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act adiţional limitează acest drept la un singur salariu. Autorităţile subliniază că măsura are rolul de a corecta o discrepanţă majoră şi de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii.

Actul adiţional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajaţi.

De asemenea, actul adiţional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajaţi. Până acum, acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial. De la 1 octombrie, beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie, ceea ce limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate. Restul angajaţilor, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc faţă de ce aveau până la acest moment.

În ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au cumulat bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, la începutul lunii septembrie, că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.

