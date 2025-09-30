(VIDEO) O educatoare îi învață pe micuți educație sexuală, prin versuri

O tânără educatoare din Craiova a tradus și adaptat un cântec despre părțile intime pe care îl cântă cu copiii la clasă, micuți de grupa mare (5-6 ani).

Videoclipul postat de educatoare a devenit viral, adunând, în doar 5 zile, 6 milioane de vizualizări pe TikTok și 1,9 milioane pe Instagram.

În imagini, aceasta cântă un cântec prin care îi învaţă pe copii să-şi protejeze corpul şi să nu permită nimănui sa îi atingă fără consimţământ.

Cântecelul a fost adaptat după ideea Geldei Waterboer, o profesoară din Namibia, a cărei melodie despre siguranță corporală – „These are my private parts… No one should touch them” –, a devenit virală în 2025, potrivit totuldespremame.ro.

Citeşte şi: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni