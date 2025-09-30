17.8 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) O educatoare îi învață pe micuți educație sexuală, prin versuri

(VIDEO) O educatoare îi învață pe micuți educație sexuală, prin versuri

De Gazeta de Sud
O educatoare îi învață pe micuți educație sexuală, prin versuri
O educatoare îi învață pe micuți educație sexuală, prin versuri

O tânără educatoare din Craiova a tradus și adaptat un cântec despre părțile intime pe care îl cântă cu copiii la clasă, micuți de grupa mare (5-6 ani).

Videoclipul postat de educatoare a devenit viral, adunând, în doar 5 zile, 6 milioane de vizualizări pe TikTok și 1,9 milioane pe Instagram.

@educatoaredeursuleti

Învățăm copiii că părțile intime sunt doar ale lor și nimeni nu are voie să le atingă. Siguranța începe cu educația! 🌸 Inspirație @Gelda Waterboer #siguranta #educatie #incredere #educatoaredeursuleti #gradinita

♬ original sound – 👩🏼‍🏫🐻

În imagini, aceasta cântă un cântec prin care îi învaţă pe copii să-şi protejeze corpul şi să nu permită nimănui sa îi atingă fără consimţământ.

Cântecelul a fost adaptat după ideea Geldei Waterboer, o profesoară din Namibia, a cărei melodie despre siguranță corporală – „These are my private parts… No one should touch them” –, a devenit virală în 2025, potrivit totuldespremame.ro.

Citeşte şi: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA