13.4 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateAstăzi începe programul „Rabla”

Astăzi începe programul „Rabla”

De Magda Dragu
Astăzi începe programul „Rabla”
Astăzi începe programul „Rabla”

Astăzi începe programul „Rabla”, după lungi discuții, amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu primește cereri începând cu ora 10.00.

Programul „Rabla” 2025 începe astăzi și se încheie la finalul zilei de 25 noiembrie sau la epuizarea bugetului total alocat, de 200 de milioane de lei, potrivit digi24.ro.

Cel mai așteptat ecotichet, cel pentru mașinile complet electrice, a fost însă micșorat și are în prezent valoarea de 18.500 lei. Voucherul pentru mașinile plug-in hibrid are o valoare de 15.000 lei, pentru mașinile hibrid 12.000 lei, iar pentru mașinile pe benzină sau pentru cele pe GPL valoarea voucherului este de 10.000 lei.

Programul „Rabla” ar fi trebuit inițial să înceapă în luna iunie 2025

Programul „Rabla” ar fi trebuit inițial să înceapă în luna iunie 2025, însă acesta a fost amânat și regândit chiar cu o zi înainte de lansarea sa, astfel că bugetul inițial gândit pentru acest proiect a fost micșorat de la 600 de milioane de lei la 200 de milioane de lei, în prezent.

Citește şi: La 1 noiembrie se va închide circulația între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, pe Transfăgărășan

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA