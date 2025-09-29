13.4 C
Craiova
luni, 29 septembrie, 2025
Victoria proeuropenilor în alegerile parlamentare din Republica Moldova, salutată de UE, Macron şi Tusk

De Magda Dragu
Franţa salută luni victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, centru-dreapta) în alegerile legislative din Republica Moldova, pe care le consideră confirmarea unei ”alegeri suverane” în favoarea Europei, în pofida ”tentativelor de amestec străin” denunţate în timpul campaniei electorale, relatează AFP.

”Nimic nu opreşte un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar tentativele disperate de amestec străin”, scrie pe X ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat, de asemenea, rezultatele scrutinului, ”în pofida tentativelor de amestec şi presiunilor”.

Şeful statului francez a scris – în franceză şi română – că ”Franţa este alături de (Republica) Moldova în proiectul său european şi elanul său de libertate şi suveranitate”.

Uniunea Europeană (UE) a salutat, prin preşedintele Consiliului European, António Costa, victoria taberei proeuropene, apreciind că că aceasta transmite un ”mesaj puternic şi clar”, în pofida amestecului rus.

”Poporul (Republicii) Moldova s-a exprimat, iar mesajul său este puternic şi clar. Ei au ales democraţia, reforma şi un viitor european împotriva presiunii şi amestecului Rusiei”, scrie pe X António Costa.

Din Consiliul European fac parte şefii de stat şi de guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

Premierul polonez a salutat ”curajul” poporului moldovean

La Varşovia, premierul polonez a salutat ”curajul” poporului moldovean care a ”menţinut direcţia europeană”, după victoria partidului proeuropean al Maiei Sandu în alegerile din Republica Moldova.

”Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, ci aţi blocat Rusia în tentativele sale de a prelua controlul întregii regiuni”, scrie pe X Donald Tusk, subliniind această ”lecţie bună pentru noi toţi”.

La 27 august, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk marcau, la Chişinău, o ”susţinere hotărâtă” a Republicii Moldova în vederea aderării sale la UE împotriva ”minciunilor” şi ”amestecurilor” Moscovei.

