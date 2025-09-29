Gorj: Lapoviță și ninsoare în zonele montane. Drumarii intervin pe Transalpina

Este lapoviță și ninsoare în zonele montane. Drumarii acționează, luni, cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, pe porțiunile unde este nevoie. În zonă sunt înregistrate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.



Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 – 21:00.

„Din cauza temperaturilor scăzute au apărut primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane. Angajații DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului și intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condițiile de siguranță rutieră. Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice. Revizie și acționare, unde este cazul, cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului’, se arată pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.

În funcție de evoluția vremii, circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp, se mai menționează în postare.

