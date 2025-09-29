MAI: Aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, disponibilă

Începând de luni este disponibilă aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot folosi aplicaţia pentru a vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia.

”Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a arătat MAI.

Aplicaţia este disponibilă gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.

Cetăţenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu şi securizat datele din CEI

Potrivit sursei citate, cetăţenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu şi securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

Autorităţile publice şi instituţiile private pot utiliza aplicaţia pentru verificarea rapidă şi sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale, a precizat MAI.

