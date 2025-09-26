Raport ISW: Rusia pregătește proteste violente în Republica Moldova, după alegeri, pentru înlăturarea Maiei Sandu

Rusia pregătește terenul pentru organizarea de proteste violente pentru înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

„Rusia se folosește de politicienii moldoveni cu legături la Kremlin și de alți actori pentru a crea condițiile generării unor proteste după alegeri, indiferent de rezultatul electoral al acestora”, se arată într-un raport ISW dedicat alegerilor parlamentare din Republica Moldova, conform antena3.ro.

ISW menționează că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, care în prezent deține majoritatea în parlament, ar putea pierde această majoritate, după aceste alegeri.

Cursă electorală strânsă între PAS și forțele pro-ruse:

Ultimul sondaj publicat înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova arată o cursă electorală strânsă între PAS și forțele pro-ruse: PAS e creditat cu 24,9% din intențiile de vot, la foarte mică distanță de Blocul Patriotic (prorus), care ar obține 24,7% din sufragii.

Blocul Alternativa, despre care guvernul de la Chișinău spune că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători. De asemenea, formațiunea „Partidul Nostru”, condusă de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi, potrivit aceluiași sondaj. 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota.

Rușii ar putea încerca să provoace niște proteste „în oglindă” celor organizate în Ucraina în 2014

Astfel, rușii ar putea încerca să provoace niște proteste „în oglindă” celor organizate în Ucraina în 2014 în cadrul Euromaidanului, în urma cărora fostul președinte pro-rus Viktor Ianukovici a fost înlăturat din funcție, estimează Institutul.

Institutul pentru Studiul Războiului arată că SVR sugerează că „moldovenii disperați” vor ieși în stradă pentru a-și proteja drepturile, în condițiile în care, conform serviciilor secrete ruse, „Bruxellesul și Chișinăul se pregătesc de o falsificare grosolană a alegerilor”.

De asemenea, serviciile secrete ruse susțin că protestele din Republica Moldova vor fi declanșate spontan, tocmai pentru a ascunde pregătirile pe care Moscova le face pentru a declanșa proteste violente, se mai arată în analiză.

Citeşte şi: Un camion a luat foc pe A2. Traficul, deviat



