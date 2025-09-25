Președintele ucrainean Zelenski este gata să renunțe la funcție după război

19.5 C
De Magda Dragu
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este dispus să se retragă din funcție după încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters.l

„Obiectivul meu e să închei războiul“, nu candidatura în continuare, a afirmat Zelenski, conform portalului de știri online Axios, preluat de Reuters.

În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace.  Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu.

Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, imediat înainte de a părăsi Adunarea Generală a ONU pentru a reveni la Kiev, relatează Axios.  Întrebat dacă va considera că misiunea sa s-a încheiat după sfârșitul conflictului, Zelenski a afirmat că ar fi „gata” să demisioneze.

