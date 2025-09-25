Ședință CSAT la Palatul Cotroceni: pe agendă, procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, într-o ședință convocată de președintele României, Nicușor Dan. Principalele subiecte de pe ordinea de zi vizează stabilirea procedurilor privind neutralizarea dronelor și a altor aeronave neautorizate care pătrund în spațiul aerian național, precum și desemnarea persoanelor care pot aproba astfel de măsuri.

Administrația Prezidențială a precizat că în cadrul ședinței sunt analizate obiectivele care necesită protecție împotriva amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot, cerințele tehnice pentru echipamentele de apărare și modalitățile de informare privind măsurile luate pentru controlul utilizării spațiului aerian. De asemenea, pe agendă se află și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Declarațiile ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România dispune de „toate procedurile și capabilitățile” pentru a reacționa în cazul pătrunderii neautorizate a unor aeronave, inclusiv avioane rusești cu pilot sau drone. „Avem avioane pregătite permanent, 24 de ore din 24, pentru interceptare. Ultima instanță, dacă situația o impune, este doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian românesc”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, aprobarea doborârii avioanelor revine ministrului Apărării, în timp ce în cazul dronelor responsabilitatea deciziei aparține comandantului de operațiune.

Incidentul din 13 septembrie

Tema dronelor a intrat din nou în atenția publică după incidentul din 13 septembrie, când două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de urgență pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, în zona Chilia Veche.

Moșteanu a confirmat atunci că piloții au avut autorizația de a doborî drona, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. „A fost o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a subliniat ministrul.

Ulterior, oficialul a precizat că pe 4 iulie a semnat un ordin prin care a stabilit că aprobarea privind neutralizarea dronelor aparține comandantului militar al operațiunii.

Reacții internaționale

Incidentul a atras critici din partea Ambasadei Rusiei la București, care a catalogat situația drept „o provocare intenționată a regimului de la Kiev” și a respins protestul oficial transmis de Ministerul Afacerilor Externe al României.

În context, Moșteanu a reiterat că România rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO și că inițiativa „Eastern Sentry”, anunțată recent de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, va contribui la întărirea capacităților de apărare pe flancul estic.

