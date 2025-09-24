(VIDEO) Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, găsit vinovat. Incident șocant după verdict

Ryan Routh, bărbatul de 59 de ani care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în 2024, pe terenul de golf al președintelui din Florida, a fost declarat vinovat marți de către un juriu federal. Tentativa de asasinat a avut loc cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale din SUA.

Tentativa de suicid în sala de judecată

După citirea verdictului într-un tribunal federal din Florida, inculpatul a încercat să se rănească folosind un stilou, potrivit relatărilor ABC News. Intervenția rapidă a gardienilor a împiedicat ca incidentul să aibă urmări grave.

Condamnare pentru tentativă de asasinat

Routh a fost găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare, inclusiv pentru tentativă de asasinat asupra unui candidat la președinție, faptă care poate fi pedepsită cu închisoare pe viață. Sentința finală va fi pronunțată pe 18 decembrie.

Reacțiile după verdict

Donald Trump a salutat verdictul pe platforma sa Truth Social, numindu-l „un moment foarte important pentru justiție în America”. De asemenea, Pam Bondi, secretara Justiției, a transmis pe platforma X că decizia „ilustrează angajamentul Departamentului de Justiție de a-i pedepsi pe toți cei care participă la violența politică”.

