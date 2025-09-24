Trump, schimbare de atitudine față de Rusia: Ucraina poate recâștiga totul „în forma sa inițială” 

Președintele Donald Trump a declarat marți după-amiază că este de părere că Ucraina, cu ajutorul Uniunii Europene, ar putea să-și recâștige teritoriul de la Rusia și să readucă țara la granițele sale inițiale, relatează NBC News.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte viabilă. De ce nu?”

Trump spune că Rusia „luptă fără scop” de trei ani și jumătate

El spune că Rusia „luptă fără scop” de trei ani și jumătate, într-un război care, potrivit lui, ar fi trebuit să dureze „mai puțin de o săptămână pentru a fi câștigat”.

Trump adaugă: „Acest lucru nu diferențiază Rusia. De fapt, îi face să pară „un tigru de hârtie”.

El spune că Vladimir Putin și Rusia se află „într-o mare dificultate economică și că este momentul ca Ucraina să acționeze”.

Președintele american a adăugat că Ucraina ar putea „să-și recâștige țara în forma sa inițială și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”

Trump: SUA „vor continua să furnizeze arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele

Trump își încheie postarea urând succes ambelor țări, dar adaugă că SUA „vor continua să furnizeze arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult succes tuturor!”

Trump a sugerat anterior de mai multe ori că renunțarea la unele terenuri ar fi o componentă cheie a rezolvării războiului dintre Ucraina și Rusia.

Totodată, liderul american a sugerat că, odată ce cetățenii ruși își vor da seama cât de mult se cheltuiește pentru a lupta împotriva Ucrainei, despre care a spus că are „un spirit grozav, care nu face decât să se îmbunătățească, Ucraina ar fi capabilă să își reia țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”

Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin și țara sa au „mari probleme economice“

Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin și țara sa au „mari probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze”. El a spus că Statele Unite vor continua să furnizeze arme NATO „pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele”.

Nu a fost imediat clar dacă Trump are în vedere revenirea frontierelor la ceea ce erau înainte de invazia Rusiei în februarie 2022 sau dacă acestea ar include și Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

