China evacuează aproape două milioane de oameni după ce un super-taifun a ucis 14 persoane în Taiwan

După ce super-taifunul Ragasa a provocat moartea a 14 persoane în Taiwan și a declanșat inundații devastatoare, autoritățile chineze au dispus evacuarea a aproape două milioane de locuitori din zonele de coastă predispuse la furtuni și alunecări de teren.

Devastările în Taiwan

În estul insulei Taiwan, regiunea Hualien a fost sever afectată. O barieră – formată de deversări de teren – a cedat, inundând comunități întregi și distrugând infrastructură, inclusiv un pod.

Autoritățile raportează 14 decese confirmate și peste 120 de persoane date dispărute.

Zeci de locuințe au fost afectate, iar numeroși locuitori au căutat refugiu în etajele superioare ale caselor sau în adăposturi temporare.

Mobilizarea în China

Pe coasta sudică a Chinei, regiunea Guangdong și alte zone au fost puse în stare de alertă maximă, pe măsură ce taifunul se apropia.

Au fost evacuate peste 1,8 milioane de persoane. Autoritățile au suspendat transportul public, au fost închise școli și fabric. A fost blocat accesul pe drumuri vulnerabile.

Vânturile puternice – cu rafale ce au atins peste 200 km/h – și ploile abundente sunt așteptate să intensifice riscurile de alunecări și inundații.

Echipamente de intervenție, echipe de salvare și provizii de urgență sunt deja în poziție pentru a face față eventualelor pagube, potrivit Reuters.

Citește și: Start la subvențiile sociale: AJPIS Dolj anunță depunerea dosarelor pentru 2026