Norvegia acuză Rusia că i-a încălcat spaţiul aerian anul acesta de trei ori

Guvernul norvegian acuză marţi că aeronave ruse au încălcat spaţiul aerian al acestei ţări scandinave – în trei rânduri – anul acesta. Incidentele sunt respinse de Oslo drept ”inacceptabile”, relatează AFP.

”Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian în trei rânduri în această primăvară şi în această vară”, denunţă într-un comunicat premierul norgian Jonas Gahr Støre.

”Nu putem stabili dacă este vorba despre un act deliberat sau despre o eroare de navigaţie. Indiferent care este cauza, acest lucru rămâne inacceptabil şi am spus-o clar autorităţilor ruse”, a adăugat el.

Aceste trei încălcări alespaţiului aerian – pe mare sau deasupra uscatului – au avut loc după un întreg deceniu fără niciun incident, relevă Oslo. Potrivit unor detalii furnizate de către Guvern, un avion rus de vânătoare de tip Suhoi 24 (Su-24) a traversat mai întâi spaţiul aerian norvegian timp de patru minute, la 25 aprilie.

Apoi, un avion de transport de tip L410 Turbolet a traversat spaţiul aerian norvegian timp de trei munute, la 24 iulie.

De asemenea, un avion de vânătoare de tip Suhoi 33 (Su-33) a încălcat spaţiul aerian norvegian timp de un minut la 18 august.

”Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele care au avut loc în Estonia, în Polonia şi în România, atât ca loc, cât şi ca durată”, a precizat Støre.

”Asta nu înseamnă însă că sunt evenimente pe care nu le considerăm cu cea mai mare seriozitate”, a subliniat el.

Norvegia, un stat membru NATO, se prezintă adesea ca ”ochii şi urechile” NATO în Marele Nord, unde împarte o frontieră maritimă de 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.

