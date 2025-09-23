25.5 C
De Magda Dragu
NATO condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia

NATO a condamnat marți Rusia pentru încălcarea spațiului aerian estonian săptămâna trecută. De asemenea, a afirmat că incidentul este parte a unui tipar de acțiuni recente care ”calculează greșit riscurile și pun în pericol vieți”, transmite Reuters.

„Rusia ar trebui să nu aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, arată o declarație a Consiliului Nord-Atlantic, convocat la solicitarea Estoniei în baza articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic, potricit Agerpres.

Trei avioane de război rusești au intrat în spațiul aerian estonian

Vineri, trei avioane de război rusești au intrat în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute. Moscova a negat orice încălcare.

Acest incident a avut loc la câteva zile după ce aproximativ 20 de drone rusești au survolat spațiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte. Ulterior, România a denunțat, de asemenea, zborul unei drone rusești în spațiul său aerian.

