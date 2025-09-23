90%, gradul de umplere a depozitelor Depogaz

Depogaz Ploiești, principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România şi companie membră a Grupului Romgaz, a anunțat că a atins, în avans de peste 41 de zile, obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025-2026.

‘În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/2995, toate statele membre trebuie să asigure până la data de 1 noiembrie 2025 un grad de umplere de minimum 90% al capacității totale de înmagazinare a gazelor naturale. Depogaz a reușit să atingă această țintă la data de 20 septembrie 2025, depășind astfel atât termenul limită impus de reglementările europene, cât și media de umplere la nivel european’, se arată într-un comunicat al companiei, conform Agerpres.

În context, președintele Consiliului de Administrație al Depogaz, Bogdan Nicolae Stănescu, a precizat că cantitatea de gaze naturale înmagazinate este de 2,59 miliarde metri cubi, dintr-o capacitate activă totală de 2,87 miliarde metri cubi per ciclu, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%.

‘Ținând cont de ritmul actual al cantităților de gaze naturale injectate și programul agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare pentru luna următoare, estimăm că până la sfârșitul lunii octombrie 2025 vom atinge capacitatea maximă, cu depozitele pline 100%. Această performanță ne oferă o siguranță energetică solidă pentru iarna care urmează’, a declarat Stănescu, în comunicat.

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, care asigură aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României: Bilciurești (capacitate activă: 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție: 14 milioane mc/zi), Urziceni (capacitate activă: 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție: 4,5 milioane mc/zi), Bălăceanca (capacitate activă: 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție: 1,2 milioane mc/zi), Ghercești (capacitate activă: 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție: 2 milioane mc/zi) și Sărmășel (capacitate activă: 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție: 7,5 milioane mc/zi.).

Depogaz Ploiești este operatorul național licențiat de înmagazinare subterană a gazelor naturale, deținând și administrând cele mai importante cinci depozite din România. Compania este membră a Grupului Romgaz și are un rol esențial în asigurarea stabilității și continuității alimentării cu gaze naturale, în special în perioadele de consum maxim.

