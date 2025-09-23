Nicușor Dan, întâlnire cu liderii coaliției la Cotroceni în încercarea de a calma spiritele

Liderii coaliției au fost chemaţi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Ședința a început la ora 11:00 și a durat aproximativ două ore și jumătate. La discuții au participat premierul Ilie Bolojan, președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, președintele UDMR Kelemen Hunor, dar și pe cel al USR, Dominic Fritz, pentru a detensiona atmosfera, potrivit stirileprotv.ro.

Liderii partidelor aflate la guvernare au o ședință a coaliției

După întâlnirea de la Controceni, liderilor partidelor aflate la guvernare au o ședință a coaliției. Aceștia vor discuta despre o posibilă extindere a plafonării chiar cu 6 luni, variantă agreată de PSD și UDMR, în timp ce liberalii ar fi de acord doar cu o prelungire de 3 luni, spun surse politice. Liderii politici ar intenționa însă să reducă lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat.

Pe de altă parte, la ședința cu Nicușor Dan nu s-a ajuns la un consens privind reforma administrației locale. O decizia ar urma să fie luată în ședința coaliției.

Dinspre PSD au venit săgeți otrăvite către partenerii din coaliție

Întâlnirea, vine după ce în ultimele zile, cel puțin dinspre PSD au tot venit săgeți otrăvite către partenerii din coaliția de guvernare. Am avut declarații din partea mai multor lideri precum Lia Olguța Vasilescu sau Daniel Zamfir, care au spus cu subiect și predicat că n-ar fi o problemă dacă premierul Ilie Bolojan și-ar da demisia, în condițiile în care acesta a spus că ia în calcul acest lucru dacă nu se va face acea reformă din administrația locală, și anume concedierea a cel puțin 13.000 de angajați.

PSD nu își dorește acest lucru și vrea doar o reducere a cheltuielilor și înghețare a salariilor. Social-democrații sunt susținuți în acest demers doar de către primarii lor. Cei de la UDMR, USR și PNL îi ofer sprijin premierului Bolojan în luarea acestei măsuri.

Discuție tensionată este legată de continuarea plafonării adaosului la alimentele de bază

O altă discuție tensionată este legată de continuarea plafonării adaosului la alimentele de bază. Cei de la PSD și de la UDMR își doresc ca măsura să fie prelungită cu încă trei luni, însă PSD și însă PNL și USR nu sunt de acord cu cu acest lucru. PSD chiar încearcă să îi forțeze mâna premierului Ilie Bolojan și a depus în amendament la ordonanța de urgență care ar putea fi votat în Parlament dacă Guvernul va decide că măsura nu va fi prelungită.

PSD forțează menținerea plafonării la raft

Senatorul Daniel Zamfir a declarat, luni, că PSD a depus un amendament la Senat, care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, el apreciind că nu forţează nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară, iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci pot retrage amendamentul.

Un alt subiect fierbinte în coaliţie este aşteptata decizie a magistraţilor Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea legilor adoptate în cel de-al doilea pachet de măsuri, între care pensionarea magistraţilor.

Curtea Constituţională are, miercuri, pe ordinea de zi a şedinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte, iar, în cazul unei decizii care stabileşte că modificările aduse prevederilor cu privire la pensionarea magistraţilor sunt neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au anunţat că Guvernul nu ar mai avea legitimitate.

Liderii coaliţiei urmează să se întâlnească ulterior şedinţei cu preşedintele Nicuşor Dan.

