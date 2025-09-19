Premierul, discuţii cu reprezentanții retailerilor despre promovarea produselor românești şi despre plafonarea prețurilor

Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România au discutat vineri cu premierul Ilie Bolojan despre promovarea produselor autohtone, dar și despre plafonarea adaosului comercial pentru produse alimentare.

„În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință’, se arată într-un comunicat remis de Executiv, conform Agerpres.

Promovarea produselor românești, pe agenda consultărilor

Pe agenda consultărilor s-a aflat și promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Bolojan a declarat că vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români.

„Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei“, a transmis Guvernul.

La consultări au participat, de asemenea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Raul Gutin și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.

