Canada și Mexicul își aprofundează relațiile comerciale în contextul tensiunilor cu SUA

Canada și Mexicul au convenit să consolideze legăturile comerciale și să colaboreze mai strâns în domeniul securității, în urma unei întâlniri bilaterale care marchează o tentativă de resetare a relațiilor pe fondul presiunii economice exercitate de președintele american Donald Trump.

Cooperare și unitate împotriva tarifelor americane

În cadrul întâlnirii de la Mexico City, prim-ministrul canadian Mark Carney și președinta mexicană Claudia Sheinbaum și-au reafirmat angajamentul față de un parteneriat comun cu Statele Unite, subliniind totodată importanța unei unități nord-americane în fața tarifelor impuse de Washington.

Canada și Mexicul au fost afectate de tarife semnificative: 50% pentru oțelul canadian, 25% pentru unele produse farmaceutice mexicane și o „tarifă de fentanil” de 25% pentru Mexic. Tarifele au fost invocate de Trump pentru probleme de securitate la frontieră și trafic de droguri.

„Acordul nostru de astăzi va extinde și va aprofunda parteneriatul, astfel încât următorii 30 de ani să ofere promisiuni și mai mari decât cei 30 de ani anteriori”, a declarat Carney într-o conferință de presă comună cu Sheinbaum.

Comerț și securitate frontieră

Schimbul comercial dintre Canada și Mexic a fost evaluat la 56 de miliarde de dolari canadieni în 2024. Cei doi lideri au discutat și despre securitatea frontierelor și crima organizată transnațională, o problemă invocată de Trump pentru a justifica tarifele vamale.

Observatorii spun că noua coordonare între cele două țări urmărește să evite situațiile în care acestea ar fi puse una împotriva celeilalte în negocierile cu SUA. „Canada și Mexicul vor să dea dovadă de unitate, fără a părea că se conving de Washington”, a explicat politologul Sebastián Vallejo Vera.

Contextul USMCA și impactul asupra economiilor

Tarifele americane au afectat semnificativ economiile celor două state, care sunt profund integrate prin USMCA, acordul de liber schimb nord-american aflat în vigoare din 1994. USMCA urmează să fie revizuit în 2026, iar Canada și Mexicul își reafirmă sprijinul pentru menținerea competitivității pieței nord-americane.

În timp ce Canada se confruntă cu tarife specifice sectorului pentru oțel, aluminiu, vehicule și petrol, Mexicul suportă în continuare taxele aplicate de SUA, inclusiv „tariful fentanil”. În acest context, oficialii canadieni consideră că un parteneriat mai strâns cu Mexicul poate aduce beneficii reciproce și poate diminua impactul presiunilor americane, potrivit BBC.

