„Oltenia respiră mai bine” – screening gratuit pentru sănătatea angajaților CEO

La sediul Complexului Energetic Oltenia (CEO) – Rovinari a fost lansată astăzi campania „Oltenia respiră mai bine”, un program de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului bronhopulmonar, destinat angajaților CEO.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, medical și ai industriei energetice, printre care:

Prof. univ. dr. Dan Ionuț Gheonea , Rector UMF Craiova

, Rector UMF Craiova Conf. univ. dr. Carmen Oancea , Coordonator Departament Proiecte Comunitare UMF Craiova

, Coordonator Departament Proiecte Comunitare UMF Craiova Conf. univ. dr. Michael Schenker , SNOMR

, SNOMR Prof. univ. dr. Costin Streba , UMF Craiova

, UMF Craiova Teodor Blidaru , Manager Hub de Inovație în Sănătate

, Manager Hub de Inovație în Sănătate Ing. Ion Bălășoiu, Directorat CE Oltenia

Programul include aplicarea chestionarului de risc, investigații Low Dose CT la UMF Craiova și bronhoscopii gratuite la Centrul de Oncologie „Sf. Nectarie”. Participanții vor beneficia de un call center dedicat pe întreaga durată a screeningului.

„Universitatea noastră își asumă un rol activ în promovarea sănătății publice. Prin acest proiect oferim angajaților CEO șansa unui diagnostic precoce și a unui tratament rapid, contribuind la reducerea impactului unei boli grave asupra comunității”, a declarat Prof. univ. dr. Dan Ionuț Gheonea, Rector UMF Craiova.

Campania reprezintă un exemplu de parteneriat între sănătate și industrie, aliniat obiectivelor Planului Național de Control al Cancerului (PNCC) și recomandărilor europene privind prevenția și screeningul cancerului bronhopulmonar.

Citește și: „Maria Tănase – chipuri“, pe simezele Galeriilor Cromatic din Craiova