CFR: Aplicația de cumpărare a biletelor, oprită câteva ore în ziua de 22 septembrie

CFR Călători anunță că, pe 22 septembrie, aplicația de cumpărare a biletelor online va fi nefuncțională timp de patru ore, din cauza unor lucrări de mentenanță.

CFR Călători a lansat în toamna lui 2021 aplicația online care, pe Android, are peste 100.000 de descărcări și o notă de 4,8 (din 5) după 12.000 de review-uri.

„CFR Călători informează că, în data de 22 septembrie 2025, în intervalul orar 09:00 și 13:00, călătorii nu vor putea cumpăra bilete online. Aplicația de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanță.

Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 22.09.2025 vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 09:00 a zilei de 22.09.2025.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere”, spune compania.

