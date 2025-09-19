Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA

24.4 C
Secretarul de stat Flavius Nedelcea, din Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), au confirmat sursele HotNews. 

Flavius Nedelcea a fost în perioada 2020-2022 consilier județean în Caraș-Severin. Din 2022, a devenit secretar de stat în Ministerul Economiei. Anterior, din 2017 în 2020, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, conform CV-ului său. 

Nedelcea, reţinut de DNA Timişoara pentru instigare la abuz în serviciu

Nedelcea a fost reţinut de DNA Timişoara pentru instigare la abuz în serviciu. Este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra preşedintelui ANPC şi a directorului ANPC pentru a fi schimbată şefa Protecției Consumatorului Caraş Severin, informează Antena 3 CNN.

