SUA, finanțare de 130 de milioane de dolari pentru o linie electrică între Republica Moldova și România

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că americanii au oferit o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune, care va lega Republica Moldova de România.

Proiectul este unul de importanță strategică, pentru că în acest moment Republica Moldova depinde de importul de energie electrică din România.

Reprezentanții Ambasadei SUA în Republica Moldova au declarat că proiectul ar urma să consolideze „rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică”, potrivit Ziarul de Gardă.

”Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării.

Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii.”, arată Maia Sandu.

