Dolj: Peste 5.000 de imobile din Urzicuța urmează să fie intabulate

Peste 5.000 de imobile din comuna Urzicuța, județul Dolj, au fost măsurate și urmează să fie intabulate.

Rezultatele lucrărilor de cadastru, desfășurate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și finanțate din fonduri europene, vor fi afișate miercuri, 17 septembrie 2025, atât la sediul primăriei comunei Urzicuța, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile calendaristice pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților la nivelul unității administrativ-teritoriale (UAT), în comuna Urzicuța, din județul Dolj, au fost identificate 5.143 de imobile, cu suprafața totală de 3.569 de hectare. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și au început în anul 2022.

Marți, 16.09.2025, directorul OCPI Dolj, Alin Victor DUMITRESCU, primarul localității Urzicuța, Florentin PANDURU și reprezentanții prestatorului lucrărilor au participat la un eveniment de informare a cetățenilor privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului.

„Comuna Urzicuța face parte din lotul de 31 de comune din județul Dolj care beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară. Mulțumim cetățenilor care au înțeles cum se desfășoară această activitate și au acordat sprijin echipelor din teren. Revenim și pe această cale cu rugămintea către deținătorii imobilelor, ca, în aceste 60 de zile, cât rezultatele lucrărilor se află în publicare, să depună contestații sau cereri de rectificare dacă este cazul, lucru absolut necesar pentru a ne asigura că proprietățile vor fi înregistrate corect în evidențele de cadastru și carte funciară.”, a precizat Alin Victor DUMITRESCU, directorul OCPI Dolj.

Din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, 22 sunt cadastrate în proporție de sută la sută

În prezent, din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, 22 sunt cadastrate în proporție de sută la sută. Pentru comunele Drănic, Goicea, Mischii, Brădești înregistrarea sistematică a proprietăților a fost realizată din fondurile proprii ale ANCPI. Pentru comunele Almăj, Amărăștii de Jos, Bistreț, Calopăr, Cerăt, Cetate, Coțofenii din Dos, Coțofenii din Față, Pielești, Dioști, Giurgița, Leu, Maglavit, Moțăței, Negoi, Poiana Mare, Rast și Teslui lucrările de înregistrare sitematică au început în cadrul Axei prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR) și au continuat în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro.

Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

PNCCF se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a tuturor imobilelor de pe teritoriul României. Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor implică o colaborare strânsă între primării, prestatori, reprezentanții OCPI și cetățeni și oferă garanții solide pentru protejarea dreptului de proprietate.

Cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile

ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de cadastru general desfășoară ample campanii publice pentru informarea și conștientizarea cetățenilor. În calitate de principali beneficiari ai PNCCF, cetățenii sunt implicați în toate etapele programului și au obligația de a colabora cu autoritățile și prestatorii pentru identificarea imobilelor, furnizarea actelor de proprietate și verificarea rezultatelor lucrărilor.

La finalul procesului, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile. Corectarea gratuită a oricăror inexactități este posibilă chiar și după deschiderea noilor cărți funciare, până la modificarea datelor imobilului sau proprietarului (prin vânzare, ipotecare, moștenire etc.).

Mai multe informații referitoare la stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html .

