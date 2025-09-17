Cancelarul Merz condamnă violarea spațiului aerian al Poloniei și României

24 C
De Magda Dragu
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că violarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință pe termen lung de testare a frontierelor și sabotaj din partea președintelui Vladimir Putin.

„Rusia vrea să destabilizeze în liniște societățile noastre libere”, a spus Merz, într-un discurs rostit în camera inferioară a parlamentului german, înainte de adăuga: “Nu vom permite acest lucru”, potrivit  BBC.

În opinia sa, un acord de pace nu poate fi realizat în detrimentul suveranității și integrității teritoriale a Ucraine. „O pace dictată, o lume fără libertate, îl va împinge pe Putin să caute următoarea sa țintă”, a adăugat Merz.

Incursiune masivă a dronelor în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei

Săptămâna trecută a avut loc o incursiune masivă a dronelor în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei. Moscova neagă acuzațiile. Ulterior, o altă dronă a intrat în spațiul aerian românesc.

În dezbaterea din  Bundestag, cancelarul Friedrich Merz a afirmat că Germania se confruntă cu decizii „nu privind detalii, ci probleme foarte fundamentale” care îi vor defini viitorul. „Trebuie să privim cu luciditate realitatea pentru a alege calea potrivită pentru țara noastră”, a afirmat el.

„Libertatea noastră este amenințată” de un „sentiment de insecuritate” tot mai puternic

El subliniază că „libertatea noastră este amenințată” de un „sentiment de insecuritate” tot mai puternic, iar modelul economic al Germaniei este, de asemenea, „sub presiune” din cauza „unei noi forme de protecționism”.

De asemenea, el a avertizat împotriva „forțelor politice din țară și din străinătate” care pun sub semnul întrebării coeziunea socială și subminează democrația germană.

