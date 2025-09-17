MAE: Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi.

Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane şi interurbane, în special cele din regiunea pariziană, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire şi CFDT Cheminots) şi aeriene (CGT Air France), învăţământ (FSU-SNUipp şi SNES-FSU), servicii publice (CGT, CFDT şi FO), sănătate (sindicatul farmaciştilor şi FFMKR) au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Potrivit sursei citate, în acest context, sunt preconizate perturbări semnificative ale transportului urban şi interurban, ale traficului feroviar şi aerian. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. De asemenea, sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

