Șeful ANAF anunță controale la comercianți

Adrian Nicuşor Nica, preşedintele ANAF, a declarat marţi că vor fi demarate controale în privinţa plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, aşa cum a solicitat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, luni.

Sorin Grindeanu a spus, luni, că există suspiciuni că unii comercianţi deja au majorat preţurile, în contextul în care se vorbeşte despre renunţarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, şi a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgenţă acţiuni de control în acest sens.

Controale la mai multe companii

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor este una legitimă, este în conformitate cu prevederile legale. Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a spus Adrian Nica, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres. El a menţionat că au mai existat astfel de controale şi în trecut, dar de data aceasta vor fi făcute la mai multe companii.

