Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk este în arest, a declarat președintele Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi, că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk a fost capturat „cu un grad înalt de certitudine”. Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah. Atacul a fost descris de autorități ca fiind „politic motivat și țintit”. O pușcă de mare calibru a fost găsit în apropiere, iar suspectul a fost văzut fugind de la locul faptei, potrivit AP News

Trump a precizat că suspectul a fost predat autorităților de o persoană apropiată acestuia, prin intermediul unui ministru legat de forțele de ordine. Deși identitatea suspectului nu a fost făcută publică, președintele a exprimat speranța că va fi găsit vinovat și că va primi pedeapsa cu moartea.

În urma atacului, Trump a ordonat ca toate drapelele americane să fie coborâte în bernă până duminică seară, în semn de respect față de Kirk. De asemenea, a anunțat că îi va acorda postum Medalia Prezidențială a Libertății. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost transportat cu Air Force Two la Phoenix, unde organizația sa are sediul. Evenimentul a lăsat comunitatea universitară șocată, iar participanții s-au adăpostit în timpul haosului. Incidentul survine într-un context mai larg de violență politică în creștere în Statele Unite.

Citește și: Imperiul Armani, deschis pentru vânzare sau listare la bursă