28.4 C
Craiova
vineri, 12 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateSuspectul în uciderea lui Charlie Kirk este în arest, a declarat președintele Trump

Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk este în arest, a declarat președintele Trump

De Mariana BUTNARIU
Donald Trump: Suspectul în uciderea lui Kirk a fost reținut
Donald Trump: Suspectul în uciderea lui Kirk a fost reținut

Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi, că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk a fost capturat „cu un grad înalt de certitudine”. Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah. Atacul a fost descris de autorități ca fiind „politic motivat și țintit”. O pușcă de mare calibru a fost găsit în apropiere, iar suspectul a fost văzut fugind de la locul faptei, potrivit AP News

Trump a precizat că suspectul a fost predat autorităților de o persoană apropiată acestuia, prin intermediul unui ministru legat de forțele de ordine. Deși identitatea suspectului nu a fost făcută publică, președintele a exprimat speranța că va fi găsit vinovat și că va primi pedeapsa cu moartea.

În urma atacului, Trump a ordonat ca toate drapelele americane să fie coborâte în bernă până duminică seară, în semn de respect față de Kirk. De asemenea, a anunțat că îi va acorda postum Medalia Prezidențială a Libertății. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost transportat cu Air Force Two la Phoenix, unde organizația sa are sediul. Evenimentul a lăsat comunitatea universitară șocată, iar participanții s-au adăpostit în timpul haosului. Incidentul survine într-un context mai larg de violență politică în creștere în Statele Unite.

Citește și: Imperiul Armani, deschis pentru vânzare sau listare la bursă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA