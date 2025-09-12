Imperiul Armani, deschis pentru vânzare sau listare la bursă

Designerul italian Giorgio Armani, cunoscut drept „Regele Giorgio”, a murit pe 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, fără copii care să-i moștenească imperiul modei. Testamentul său, dezvăluit de Reuters, prevede că moștenitorii trebuie să vândă treptat brandul sau să inițieze o ofertă publică inițială (IPO).
Documentul stipulează că o primă participație de 15% din companie trebuie vândută în termen de 18 luni, iar o a doua tranșă de 30% până la 54,9% va fi transferată între trei și cinci ani către același cumpărător sau alternativ prin IPO.
Prioritate la achiziție ar urma să aibă marii jucători din industria de lux, precum:
- LVMH, grupul de cosmetice L’Oreal,
- liderul în ochelari EssilorLuxottica,
- alte grupuri de „statut egal”, stabilite de o fundație creată de Armani, cu acordul partenerului său de afaceri și de viață, Pantaleo Dell’Orco.
Această decizie marchează o schimbare majoră pentru un brand care și-a păstrat independența și rădăcinile italiene timp de peste 50 de ani și deschide calea către o posibilă transformare radicală a imperiului Armani, fie prin vânzare, fie prin listare la bursă.
