Imperiul Armani, deschis pentru vânzare sau listare la bursă

De Mariana BUTNARIU
Designerul Giorgio Armani stă lângă modele în timpul colecției Emporio Armani Primăvară/Vară 2025 la Săptămâna Modei de la Milano, Italia, 19 septembrie 2024 (REUTERS/Claudia Greco)
Designerul Giorgio Armani stă lângă modele în timpul colecției Emporio Armani Primăvară/Vară 2025 la Săptămâna Modei de la Milano, Italia, 19 septembrie 2024 (REUTERS/Claudia Greco)

Designerul italian Giorgio Armani, cunoscut drept „Regele Giorgio”, a murit pe 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, fără copii care să-i moștenească imperiul modei. Testamentul său, dezvăluit de Reuters, prevede că moștenitorii trebuie să vândă treptat brandul sau să inițieze o ofertă publică inițială (IPO).

Documentul stipulează că o primă participație de 15% din companie trebuie vândută în termen de 18 luni, iar o a doua tranșă de 30% până la 54,9% va fi transferată între trei și cinci ani către același cumpărător sau alternativ prin IPO.

Prioritate la achiziție ar urma să aibă marii jucători din industria de lux, precum:

  • LVMH, grupul de cosmetice L’Oreal,
  • liderul în ochelari EssilorLuxottica,
  • alte grupuri de „statut egal”, stabilite de o fundație creată de Armani, cu acordul partenerului său de afaceri și de viață, Pantaleo Dell’Orco.

Această decizie marchează o schimbare majoră pentru un brand care și-a păstrat independența și rădăcinile italiene timp de peste 50 de ani și deschide calea către o posibilă transformare radicală a imperiului Armani, fie prin vânzare, fie prin listare la bursă.

