Protest al sindicatelor din administrația publică locală, pe 15 septembrie, în Capitală

Sindicatele din administrația publică locală organizează, pe 15 septembrie, un protest în București, pentru a atrage atenția asupra revendicărilor salariale și a condițiilor de muncă din sector.

Potrivit organizatorilor, manifestația va avea loc în fața Palatului Victoria, începând cu ora 10:00, și va include angajați din primării și consilii locale din întreaga țară.

Sindicatelor li se alătură reprezentanți ai mai multor organizații din administrația publică, care solicită creșteri salariale și îmbunătățirea condițiilor de lucru, dar și dialog real cu autoritățile centrale pentru implementarea acestor măsuri.

Autoritățile recomandă atenție sporită la trafic și rute alternative pentru cei care tranzitează zona centrală în ziua protestului.

