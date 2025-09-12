Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia, Lituania şi Letonia au intensificat măsurile de securitate

NATO este în alertă după ce Rusia şi aliatul său cheie, Belarus, încep, vineri, exerciţii militare comune de amploare, la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro.

Exerciţiile „Zapad” au loc în contextul în care forţele ruse avansează pe frontul extins din Ucraina şi intensifică atacurile aeriene asupra oraşelor ucrainene. Ţările membre ale NATO din Flancul Estic care se învecinează cu Belarus – Polonia, Lituania şi Letonia – sunt în stare de alertă maximă din cauza exerciţiilor, care, potrivit Belarusului, vor avea loc în apropierea oraşului Borisov, situat la est de capitala Minsk. Toate cele trei ţări au intensificat măsurile de securitate înaintea exerciţiilor, Polonia ordonând închiderea completă a frontierei cu Belarus pe durata acestora.

Moscova a minimizat îngrijorările

Moscova a minimizat îngrijorările. „Acestea sunt exerciţii planificate, nu sunt îndreptate împotriva nimănui”, a declarat joi reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, respingând afirmaţia Poloniei că exerciţiile sunt o demonstraţie ”agresivă” de forţă.

Însă şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a emis un avertisment cu privire la intenţiile Moscovei. „Semnificaţia unor astfel de acţiuni din partea Rusiei nu este în mod cert defensivă şi este îndreptată tocmai împotriva Ucrainei”, a declarat el joi, la Kiev.

Citește şi: Materialele grafice privind asasinarea lui Charlie Kirk, eliminate de TikTok