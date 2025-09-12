Materialele grafice privind asasinarea lui Charlie Kirk, eliminate de TikTok

TikTok a anunțat că va elimina videoclipurile care arată în detaliu împușcarea lui Charlie Kirk, incident petrecut miercuri la Utah Valley University, relatează CNN.

Înregistrările ce surprind prim-planuri ale atacului armat asupra lui Charlie Kirk. În primele ore după incident, pe pagina de căutare a aplicației au fost sugerați termeni care redirecționau către filmări explicite.

Rețeaua de socializare a anunțat că filmările realizate de la distanță vor fi în continuare vizibile

Totuși, rețeaua de socializare a anunțat că filmările realizate de la distanță, care nu conțin imagini grafice vor fi în continuare vizibile pe platformă.

Un purtător de cuvânt al platformei a anunțat: „Aceste acte violente nu își au locul în societatea noastră. Ne menținem angajamentul de a aplica în mod proactiv Regulile noastre comunitare și am implementat măsuri de siguranță suplimentare pentru a împiedica oamenii să vizioneze în mod neașteptat filmări care încalcă regulile noastre”.

Meta a anunțat că aplică măsuri de avertizare pentru astfel de materiale

În paralel, Meta a anunțat că aplică măsuri de avertizare pentru astfel de materiale și restricționează accesul la ele pentru utilizatorii sub 18 ani. De asemenea, compania va elimina materialele care glorifică atacul sau îl sprijină pe autor.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.

