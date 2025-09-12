Cărți de vizită cu foiță de aur pentru parlamentari

Președintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaților, Radu Mihaiu, a declarat că a fost „șocat” de prețul a 100 de cărți de vizită comandate la Parlament.

Cârțile de vizită comandate de parlamentar costă 310 lei, banii fiind decontați „pe protocol” și au foiță de aur, potrivit stirileprotv.ro.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al Comisiei de Tehnologia Informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar”, a scris Mihaiu pe Facebook.

Cu toate acestea, după ce a văzut inclusiv actorii mai din industria IT cu cărți de vizită fizice a decis să își comande în caz de va avea nevoie.

„Am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a ținut să sublinieze acesta.

„Cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul“

Parlamentarul a povestit că în cabinetul parlamentar au început glume referitor la cărțile de vizită: „cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”.

„Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a conchis Radu Mihaiu.

