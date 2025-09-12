Camera Deputaților: Cărţile de vizită sunt realizate cu folie aurie, nu cu foiţă de aur

Camera Deputaţilor a transmis vineri un comunicat prin care clarifică faptul că nu decontează „cărţi de vizită cu foiţă de aur”, ci că acestea sunt realizate cu folie aurie – un procedeu tipografic standard de finisare. Reacția vine după ce în spațiul public s-a vehiculat că unele seturi de cărţi de vizită pentru parlamentari ar costa peste 300 de lei pentru că ar fi imprimate cu foiţă de aur.

Potrivit instituției, nu toți deputații beneficiază de astfel de cărți de vizită, ci doar membrii Biroului permanent și președinții de comisii, iar costurile sunt de aproximativ 3 lei bucata (TVA inclus). Ceilalți aleși care doresc astfel de produse trebuie să le achite din fonduri proprii.

„Cărţile de vizită utilizate de Camera Deputaţilor nu sunt realizate cu ‘foiţă de aur’, ci cu folie aurie (gold foil), care este specifică unui procedeu tipografic standard de finisare, utilizat pe scară largă în industria de print (…) Compararea cu alte cărţi de vizită existente pe piaţă nu este relevantă, întrucât produsele sunt diferite”, precizează Camera Deputaţilor.

Conform instituției, preţul este stabilit printr-un contract atribuit prin sistemul de achiziţii publice, în urma unei proceduri transparente.

Scandalul a pornit de la afirmația deputatului USR Radu Mihaiu

Scandalul a pornit după ce deputatul USR Radu Mihaiu, președintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a relatat pe Facebook că i s-a comunicat un cost de 310 lei pentru un set de 100 de cărți de vizită.

„Am întrebat la Parlament de ce costă aşa de mult, iar răspunsul a fost absolut şocant: cărţile de vizită chiar se fac cu foiţă de aur. (…) Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a scris Mihaiu pe Facebook.

