Copiii din Spania vor lua lecții obligatorii despre incendii, inundații și cutremure

Copiii din Spania vor învăța la grădinițe și școli cum să reacționeze în fața inundațiilor, incendiilor de pădure, cutremurelor și erupțiilor vulcanice, ca parte a unui program menit să îi pregătească pentru impactul tot mai mare al crizei climatice, relatează The Guardian, citat de Digi24.

Planul a fost prezentat joi, după o vară în care incendiile de pădure au provocat moartea a patru persoane și la mai puțin de un an de la inundațiile catastrofale din estul țării, care au făcut peste 220 de victime.

Potrivit Ministerului Educației, scopul este de a oferi școlilor un pachet educațional ce transmite „cunoștințele, abilitățile, atitudinile și valorile necesare pentru a face față situațiilor de urgență într-un mod sigur și eficient”. Pe lângă riscurile și dezastrele naturale, programul va acoperi și accidente chimice, industriale, nucleare sau legate de transportul materialelor periculoase.

Ce vor învăța copiii la cursuri

Peste 8 milioane de copii din 25.000 de școli vor urma aceste cursuri obligatorii, care vor fi susținute prin videoclipuri, infografice și alte materiale multimedia. Elevii de grădiniță și de școală primară, cu vârste între trei și cinci ani, vor învăța să recunoască o alarmă și primele semne de pericol, precum și principiile de bază ale siguranței.

Elevii mai mari vor fi instruiți să caute terenuri mai înalte în caz de inundații și să se adăpostească sub bănci în timpul unui cutremur. Programul mai prevede ca elevii să fie învățați să distingă între informații reale și dezinformare în situații de urgență.

Premierul spaniol cere un „mare pact național”

Vorbind la lansarea schemei educaționale într-o școală din orașul Cuenca, premierul Pedro Sánchez a explicat că obiectivul este de a pregăti copiii și tinerii să reacționeze cât mai bine la situații „care sunt în mod clar agravate de criza climatică”. Cursurile vor începe chiar din acest an școlar și fac parte dintr-un plan național în zece puncte pentru protejarea unei țări aflate în prima linie a schimbărilor climatice.

„Dacă nu vrem să le lăsăm copiilor noștri o Spanie cenușie din cauza focului și a flăcărilor sau o Spanie maronie din cauza inundațiilor, atunci avem nevoie de o Spanie mai verde”, a declarat Sánchez pe 1 septembrie.

Șeful guvernului a făcut apel la clasa politică și la cetățeni să se unească într-un „mare pact național” pentru combaterea crizei climatice. „Să lăsăm la o parte problemele ideologice și să ascultăm de rațiune, de știință și de bun-simț”, a adăugat el. Opoziția, reprezentată de Partidul Popular, a respins însă apelurile premierului, acuzând guvernul că nu a reușit să-i protejeze pe spanioli și bunurile acestora de incendii.

