Decizie inedită a unei instanţe: O femeie nu mai are voie să intre în mall-uri timp de trei ani

O femeie condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile a primit o pedeapsă inedită: timp de trei ani nu mai are voie să între în mall-uri și hipermarketuri, pe lângă închisoarea de un an și jumătate.

Instanța a dispus această măsură suplimentară după ce prejudiciul creat de furturi a depășit 28.000 de lei.

Femeia, din Cluj-Napoca, a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, o măsură suplimentară și anume interdicția de a nu avea acces timp de 3 ani în două mall-uri din județ, dar și în alte hipermarketuri, arată Digi24.

Decizia vine în urma unor serii de furturi comise la începutul lunii septembrie a anului trecut. Inițial, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin, iar acesta nu a mai fost recuperat.

La câteva zile distanță, ea a furat în total șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul total depășind 28.000 lei. Deși bunurile au fost recuperate, instanța a considerat necesară impunerea unei sancțiuni suplimentare.

