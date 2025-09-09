Marcel Boloș: „L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital“

Marcel Boloş, fostul ministru de Finanţe, afirmă că l-a anunţat pe premierul Marcel Ciolacu de ”cel puţin şase ori” că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş, potrivit news.ro.

Informările au fost lunare

Acesta precizează că a ”informat de cel puţin şase ori”, prima dată pe data de 18 august 2024. ”Şi după aceea informări au fost lunare”, a mai declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe.

El afirmă că regretă că nu a dedmisionat, deşi a înercat: ”Regretul este cel legat de demisie. Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni”.

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că nu obişnuieşte să vorbească urât: ”Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Un alt fost ministru de Finanţe, Adrian Câciu, susţine că ”nu a existat în istoria României o perioadă atât de complicată ca cea dintre 2020 până în 2024”.

”Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?”, a declarat Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe.

Deficitul României a crescut începând cu anul 2016

„Deciziile sunt grele. Dar sunt luate. Ai fost acolo, ţi-ai asumat, mergi mai departe”, a mai afirmat Câciu. Deficitul României a crescut începând cu anul 2016, dar din 2019 a trecut de 4%, în condiţiile în care ţinta este de 3%. În 2024 deficitul a ajuns la 9, 3%, Guvernul impunând o serie de măsuri pentru reducerea acestuia.

