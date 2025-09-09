Cerința „supremă“! Vladimir Putin vrea păpuși Labubu în camera de hotel din China

Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații, potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

Vladimir Putin a cerut să aibă păpuși Labubu în camera sa de hotel din China, unde a participat alături de Xi Jinping și Kim Jong Un la uriașa paradă militară de la Beijing, de pe 3 septembrie. Informația vine de la South China Morning Post (SCMP), site de știri independent din Hong Kong.

Chiar dacă este în mod clar o acțiune clasică de propagandă menită să ”umanizeze” figura lui Putin, chinezii s-au simțit foarte măguliți de acest cancan răspândit de Kremlin.

„În timpul vizitei sale în China, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a atras atenția asupra absenței popularei jucării Labubu de la reședința președintelui rus Vladimir Putin din Beijing și a întrebat: „Unde este Labubu?”, a scris și tabloidul chinez controlat de stat.

Vladimir Putin a fost în China timp de patru zile pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin și la parada militară de la Beijing care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o călătorie pe care Kremlinul a descris-o ca fiind „complet fără precedent”.

