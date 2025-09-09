Colete pierdute, scoase la vânzare la kilogram în Austria! Care este preţul lor

În fiecare an, în Europa, milioane de colete comandate online se pierd din diverse motive, adesea din cauza unor adrese greșite. În trecut, aceste pachete neridicate erau distruse de platformele logistice responsabile de livrare, după ce destinatarii erau despăgubiți. Însă un start-up din Franța a transformat această operațiune într-un nou model de afaceri.

Astfel, compania cumpără produsele în ambalajele originale și le oferă o a doua șansă sub formă de cutii-surpriză. Începând cu această săptămână, serviciul este disponibil și în Lugner City, un centru comercial din Viena. Potrivit, Kronen Zeitung, încă din prima zi de vânzări oamenii au făcut coadă la magazin.

Potrivit sursei citate, un cumpărător poate să aleagă în 10 minute pachetul dorit. Există pachete standard la prețul de 1,99 euro pentru 100 de grame, dar și pachete premium la 2,79 euro. Plata se face în funcție de greutate greutate.

Conținutul pachetelor rămâne secret până după cumpărare. Însă cumpărătorii au găsit drone, telefoane mobile scumpe, un ceas Rolex second-hand și chiar un lingou de aur. Pachetele nu pot fi deschise înainte de cumpărare și nu pot fi returnate sau schimbate, iar marfa deteriorată nu este înlocuită.

