Tânăr arestat după ce și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă, la o nuntă, cu un alt bărbat

Un tânăr, de 27 de ani ,din județul Alba a fost arestat preventiv după ce și-a bătut iubita pentru că, la o nuntă, ar fi stat prea mult de vorbă cu alt bărbat.

După ce au participat în weekend la o nuntă, tânărul i-ar fi reproșat iubitei lui că ar fi discutat mai mult timp cu unul dintre invitați.

Acuzațiile ar fi continuat pe parcursul nopții, iar când au ajuns acasă, bărbatul, care și consumase alcool, și-ar fi pierdut cumpătul.

Potrivit polițiștilor, acesta și-a agresat iubita în vârsta de 28 de ani. De teamă, fata și-ar fi anunțat o prietenă, iar aceasta a sunat la 112.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriupentru o perioadă de 5 zile. Tânărul a fost reținut 24 de ore pentru violență în familie.

