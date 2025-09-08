22.8 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTânăr arestat după ce și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă, la o nuntă, cu un alt bărbat

Tânăr arestat după ce și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă, la o nuntă, cu un alt bărbat

De Daniela Moise
Tânăr arestat după ce și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă, la o nuntă, cu un alt bărbat
Tânăr arestat după ce și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă, la o nuntă, cu un alt bărbat

Un tânăr, de 27 de ani ,din județul Alba a fost arestat preventiv după ce și-a bătut iubita pentru că, la o nuntă, ar fi stat prea mult de vorbă cu alt bărbat.

După ce au participat în weekend la o nuntă, tânărul i-ar fi reproșat iubitei lui că ar fi discutat mai mult timp cu unul dintre invitați.

Acuzațiile ar fi continuat pe parcursul nopții, iar când au ajuns acasă, bărbatul, care și consumase alcool, și-ar fi pierdut cumpătul.

Potrivit polițiștilor, acesta și-a agresat iubita în vârsta de 28 de ani. De teamă, fata și-ar fi anunțat o prietenă, iar aceasta a sunat la 112.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriupentru o perioadă de 5 zile. Tânărul a fost reținut 24 de ore pentru violență în familie.

Citeşte şi: Primul ministru francez își va prezenta demisia, după ce guvernul său a pierdut votul de încredere

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA